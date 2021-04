Gorzów. Kierowcy koło łaźni jeżdżą po staremu. Drogówka zapowiada poprawki

Nowa organizacja ruchu koło łaźni w Gorzowie ma już ponad trzy tygodnie. Większość kierowców i tak... jeździ jednak jak dawniej. Nasz Czytelnik sugeruje, by przypomnieć im, jakie zasady tu obowiązują.

- Kierowcy jeżdżą tu na pamięć, przez co często dochodzi tu do wymuszeń i trąbienia jeden na drugiego - mówi pan Mateusz, nasz Czytelnik. Zwraca uwagę na to, jak gorzowianie jeżdżą w okolicy łaźni po częściowym zamknięciu skrzyżowania ulic: Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Przypomnijmy: jadąc zarówno od strony jazz clubu Pod Filarami jak i restauracji McDonald’s nie można skręcić w kierunku katedry. Dziś ruch odbywa się jedynie na linii Jagiełły-Wybickiego. Zmiany weszły 7 kwietnia Do zmian w organizacji ruchu w tej części miasta doszło tu tuż po świętach wielkanocnych, a więc ponad trzy tygodnie temu. Dotyczy on odcinka między Białym Kościółkiem, łaźnią i ul. Dąbrowskiego, gdzie jezdnia ma dwa pasy.

Prawy pas ul. Jagiełły przed dojazdem do łaźni przeznaczono dla autobusów oraz pojazdów, które chcą skręcić w ul. Dąbrowskiego. Lewy pas, z którego przed zmianami korzystali kierowcy jadący w stronę katedry, miał natomiast służyć do jazdy na wprost. Ruch sensowny, bowiem na wysokości Filarów z lewego pasa jest swobodny przejazd na prawy pas, który prowadzi do ul. Wybickiego.

Założenia to jedno, a życie to drugie. Spora część kierowców za nic ma jednak nowe oznakowania i jeździ po staremu. Efekt? Ci kierowcy, którzy ustawiają się przy łaźni prawidłowo, „w nagrodę” muszą przepuszczać tych kierowców, którzy... nie stosują się do oznakowania. Owszem, kierowcy z dwóch pasów na wysokości Filarów zjeżdżają w jeden pas stosując metodę „na zamek”. Jak jednak zwraca uwagę nasz Czytelnik, tak nie jest jednak zawsze. I właśnie wtedy dochodzi do niemiłych drogowo sytuacji.

Większość kierowców łamie zasady? Jak jeżdżą kierowcy koło łaźni, w środę 28 kwietnia przyjrzał się nasz reporter. W czwartek 29 kwietnia zrobił to też wspólnie z nadkom. Markiem Waraksą, naczelnikiem gorzowskiej drogówki i podkom. Andrzejem Federkiewiczem, jego zastępcą. W obu przypadkach „po staremu” jeździła większość kierowców.

- Idea zmian w tym miejscu była taka, żeby ułatwić i przyspieszyć dojazd do przystanku dla autobusów. Nowe rozwiązanie miało też ułatwić włączenie się autobusom do ruchu - mówi nadkom. Waraksa. Zostawienie dla kierowców jadących w stronę Wybickiego tylko jednej nitki miało swoje uzasadnienie. Od Filarów niemal aż po skrzyżowanie Wybickiego z Łokietka kierowcy i tak bowiem mają do dyspozycji tylko jeden pas jezdni.

Co zatem zrobić, aby w okolic łaźni i Filarów jeden kierowca nie był drugiemu kierowcy wilkiem?

- Na razie poprawimy to, co jest, ale tak, by było bardziej widoczne. Wraz z miastem zlecimy wyraźne pomalowanie znaków poziomych, które dodamy też bliżej Białego Kościółka. Zwiększymy też tablice, które informują o tym, jak wygląda organizacja ruchu w tym miejscu. To powinno pomóc. Ciężko bowiem, by policjant stał tu cały dzień - mówi Waraksa. Wraz z podkom. A. Federkiewiczem dodaje, że na odcinku ul. Jagiełły-Wybickiego, po wprowadzaniu zmian, jeździ mniej samochodów niż tym samym odcinkiem jeździło wcześniej.

- Ludzie wybierają inne trasy - mówi Federkiewicz.

Tak pojeździmy do jesieni Obowiązująca dziś organizacja ruchu ma tak funkcjonować co najmniej do początku września. Wtedy ma być już gotowa część skrzyżowania koło Arsenału i Letniej, która pozwoli na skręcanie z Chrobrego w Jagiełły i Wybickiego. Wszystkie prace na skrzyżowaniu tych trzech ulic mają zakończyć się przed końcem roku. Czytaj również:

