Gorzów. Kierowcy na Myśliborskiej wciąż „szyją” tylko jedną nitką

Pod koniec czerwca o kończących się pracach przy budowie drugiej nitki ul. Myśliborskiej. Przedstawiciel wykonawcy mówił nam wtedy, że on drogę odda na przełomie czerwca i lipca. Droga została ukończona, a kierowcy wciąż mają do dyspozycji tylko jedną nitkę wylotówki. Dlaczego więc ruch nie odbywa się po obu jezdniach? - Droga jest gotowa, inwestycja zakończona. Czekają ją teraz odbiory techniczne. Aby droga mogła być użytkowana, konieczne jest uzyskanie pozwolenia instytucji nadzoru budowlanego. Miasto stara się o takie pozwolenie - mówił nam w środę 7 lipca Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Na razie nie jest więc znana dokładna data wpuszczenia samochodów na wyremontowany pas jezdni (dziś ruch odbywa się po dobudowanej nitce).

Ulica Myśliborska została rozbudowana na odcinku od ronda Szczecińskiego do węzła z drogą S3. Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Najpierw do okolic Agro-Biznesu, gdzie powstało rondo, któremu później nadano nazwę Europejskie. Z kolei teraz był robiony odcinek od Agro-Biznesu do Małyszyna. Powstała tu nie tylko druga nitka jezdni, ale też ścieżka pieszo-rowerowa, która z miejsca stała się ważnym punktem na mapie rowerzystów i biegaczy. Wzdłuż drogi jest też nowe oświetlenie, powstały też niewielkie zbiorniki retencyjne.

Drogowców w okolicach Myśliborskiej powinniśmy spotkać jeszcze w tym roku. Miasto planuje bowiem wybudować drugą drogę dojazdową do os. Europejskiego. Będzie ona odchodziła od ronda przed Agro-Biznesem.