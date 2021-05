Gorzów. Kolejne dwa punkty szczepień otwarte. Może się w nich zaszczepić nawet 1 tys. osób dziennie

Od wtorku 4 maja w Gorzowie są dwa punkty szczepień powszechnych. Na lodowisku Słowianki oraz w przystani przy ul. Fabrycznej dziennie może zaszczepić się łącznie nawet 1 tys. osób.

- Wierzymy, że czas, który jest przed nami, to czas powrotu do normalnego funkcjonowania - mówił we wtorek wojewoda Władysław Dajczak. Wczesnym popołudniem był w budynku lodowiska Słowianki, gdzie chwilę wcześniej uruchomiony został jeden z dwóch punktów szczepień powszechnych. Drugi z punktów jest w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej. Oba będą czynne od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00. By móc tu się zaszczepić, trzeba mieć skierowanie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie rządowej (gov.pl/szczepimysie). Jeden zespół zaszczepi 250 osób dziennie W obu punktach pracować będą łącznie cztery zespoły przeprowadzające szczepienia. - Dziennie będzie mogło zaszczepić się około 1 tys. osób - mówił przed wejściem na lodowisko Słowianki prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

We wtorek w punktach przygotowanych przez miasto podawano szczepionki Moderny i AstraZeneki. Nie jest wykluczone, że w kolejnych dniach to się zmieni. Wszystko zależy bowiem od dostępności poszczególnych szczepionek.

Gdybyście potrzebowali skontaktować się z którymś z tych punktów szczepień, numer telefonu do punktu w budynku lodowiska to 506 664 993, a numer telefonu do przystani przy Fabrycznej to: 95 721 63 13.

WIDEO: W Gorzowie powstaną dwa punkty szczepień masowych

315 tys. Lubuszan po szczepieniu Gdyby ktoś chciał przyjąć podawaną w jednej dawce szczepionkę firmy Johnson & Johnson, może to zrobić do środy 5 maja w parku Górczyńskim. Ostatni dzień trwać będzie bowiem akcja „Zaszczep się w majówkę”. Od 1 do 3 maja cieszyła się ona sporym powodzeniem i została przedłużona o kolejne dwa dni. Do wtorku tylko w tym punkcie zaszczepiło się 2150 osób, a w sobotę do szczepienia trzeba było stać w kilkusetmetrowej kolejce.

- Obrazki z tego punktu szczepień napawają optymizmem. Mieszkańcy Lubuskiego chcą się szczepić. Naszą rolą jest udostępnić jak największą liczbę szczepionek - mówił Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Lubuskiem jest ponad 200 punktów szczepień. Jak poinformował we wtorek wojewoda, do tej pory zaszczepionych zostało już 315 tys. mieszkańców milionowego Lubuskiego. Czytaj również:

