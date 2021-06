Gorzów. Kurtyny wodne już działają. Gdzie można się ochłodzić?

NOWE Na głowami zielonogórzan zawisły łapacze snów. Skąd się wzięły przy ratuszu? Zdradzamy tajemnicę

Łapacze snów mają wyłapywać to, co złego się nam przyśniło, byśmy rano pełni energii i pozytywnego myślenia rozpoczęli dzień. Takie amulety szczęścia zawisły na zielonogórskim deptaku. By chronić mieszkańców i ich gości. Skąd tam wzięły? Zagadkę rozwiązaliśmy w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.