Gorzów lubi dobrze zjeść. Tłumy na Festiwalu Smaków Food Trucków

- To, co tu można zjeść, raczej nie jest dostępne w Gorzowie. Owszem, niekiedy trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni, ale raz czy dwa razy do roku można sobie na to pozwolić - mówił nam pan Zbigniew z gorzowskich Dolinek. W sobotę 22 maja wczesnym popołudniem spotkaliśmy go na gorzowskim placu Grunwaldzkim, gdzie po raz kolejny odbywa się Festiwal Smaków Food Trucków. Podobnie jak poprzednie edycje, przyciąga ona tłumy gorzowian. Gdy byliśmy na niej w sobotę w porze obiadowej, na placu zastawionym food truckami było kilkaset osób. Przez cały weekend przez to miejsce przewiną się więc prawdopodobnie tysiące osób.

Co można skosztować?

Na placu Grunwaldzkim stanęło około 20 food trucków. Czego w nich nie można zjeść?! Można w nich kupić frytki belgijskie, półmetrowe zapiekanki, makarony z woka, owoce w czekoladzie i wiele wiele innych przysmaków. Patrząc na długość kolejek, śmiemy podejrzewać, że najczęściej kupowanym jedzeniem są wszelkiego rodzaju burgery. W kolejkach do oferujących je food trucków stoi często po co najmniej kilkanaście osób.