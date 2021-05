Gorzów. Miasto szuka wykonawcy deptaka. Czas wykonania ma być szybszy

Gorzowski magistrat ogłosił drugi przetarg na przebudowę części ulic: Wełniany Rynek i Hawelańskiej. By udało się znaleźć i wybrać wykonawcę, miasto dołożyło 900 tys. zł.

Gorzowscy urzędnicy już po raz drugi ogłosili przetarg na przebudowę deptaka w okolicy Studni Czarownic. Po raz pierwszy zrobili to w połowie marca. Do zrobienia modernizacji zgłosiły się trzy firmy. Miasto żadnej jednak nie wybrało. Powód? Miało wówczas przygotowane 2,6 mln zł, a najtańszą ofertę, która opiewała na 3,2 mln zł, trzeba było odrzucić, bo „treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia”. Oferty pozostałych firm przekraczały natomiast 4 mln zł. Teraz o rozstrzygnięcie przetargu może być łatwiej. Na kwietniowej sesji radni zdecydowali bowiem, by do planowanej inwestycji dołożyć 900 tys. zł. Teraz więc miasto dysponuje na nią 3,5 mln zł.

Deptak tylko w połowie? Co ma zostać zrobione? Przetarg dotyczy przebudowy 95 metrów ul. Hawelańskiej od ul. Sikorskiego do Studni Czarownic oraz 120 metrów Wełnianego Rynku - również od Sikorskiego do skrzyżowania z Hawelańską.

Dlaczego obie ulice mają zostać zrobione mniej więcej w połowie? Bo pozostałe ich części mają zmienić się przy okazji trwającej już przebudowy dolnej części Przemysłówki, w której będzie Miejskie centrum Kultury.

Otwarcie na Boże Narodzenie? Zmiany na obu ulicach mają być dopełnieniem deptaku, który został zbudowany na ul. Sikorskiego (między katedrą a ul. Pionierów). Wizualnie będzie on do niego nawiązywał. Ma też zostać uspokojony ruch w tym miejscu. To piesi będą tu ważniejsi od samochodów.

Na oferty miasto czeka do 31 maja. Deptak być może uda się zrobić jeszcze w tym roku. Na naszych łamach spekulowaliśmy, że będzie to raczej niemożliwe. W porównaniu z pierwszym podejściem do przetargu miasto skróciło jednak czas na wykonanie prac z siedmiu do sześciu miesięcy.

