Gorzów. Mieszkańcy oceniają rewitalizację Parku Róż. Mają uwagi do schodów i nawierzchni alejek

- Proszę złapać mnie pod ramię i wyobrazić sobie, że prowadzi pan starszego ojca. A teraz spróbujmy tędy przejść razem. Nie da się, prawda? - mówił w czwartek 13 stycznia do naszego reportera Eugeniusz Rożek, jeden z aktywniejszych gorzowian, który m.in. składa pomysły w budżecie obywatelskim. - Jestem tu już nie pierwszy raz i zmierzyłem wcześniej, że w najwęższym miejscu na przejście jest tylko 79 centymetrów. To nawet w toalecie publicznej odległość ściany od ściany musi mieć 90 cm, więc tu jest mniej - mówił dalej pan Eugeniusz. Przed południem spotkaliśmy go w Parku Róż, gdy dokumentował telefonem niedociągnięcia, jakie - jego zdaniem - są najładniejszym parku w mieście. Park od ponad roku przechodzi rewitalizację, a wielokrotnie przekładany finał prac ma nastąpić do końca stycznia.