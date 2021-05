Gorzów. Muzeum Lubuskie już otwarte. Niebawem zobaczysz tu akty erekcyjne znalezione pod pomnikiem Mickiewicza

W środę 5 maja, po tygodniach zamknięcia z powodu koronawirusa, ponownie swoje podwoje otworzy Muzeum Lubuskie. Spichlerz przy ul. Fabrycznej będzie otwarty od środy do niedzieli od 10.00 do 18.00, a Muzeum Grodu Santok - w te same dni tygodnia - od 10.00 do 17.00.

Przy Warszawskiej od 15 maja

By odwiedzić muzeum przy ul. Warszawskiej, trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Będzie otwarte od 15 maja, ale półtora tygodnia dzielące nas od tej daty warto poczekać. Od następnej soboty będzie bowiem można zobaczyć wystawę „Dwa dokumenty - dwie epoki”. Poświęcona jest ona aktom erekcyjnym, które znaleziono przy okazji „przesuwania” pomnika Adama Mickiewicza podczas przebudowy ul. Sikorskiego.