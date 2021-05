Gorzów. Na osiedlach też będą nowe drogi. Które ulice idą do budowy lub remontu?

Gorzowianie będą musieli przyzwyczaić się nie tylko do ulic rozkopanych w centrum miasta, ale także do prac drogowych na osiedlach.

Przy okazji przebudowana ma zostać kanalizacja deszczowa, wyregulowane mają zostać studzienki, kratki ściekowe. Oprócz tego pojawią się nowe chodniki, miejsca parkingowe. Będą też nowe ławki, kosze na śmieci i oświetlenie.

Miasto chce, by droga została zrobiona do końca listopada. Na razie, do 17 maja, szuka wykonawcy.

Osiedle Staszica. Zrobią ul. Długosza

W piątek 7 maja urzędnicy otworzą natomiast koperty w przetargu na przebudowę ul. Długosza. Ta ulica na os. Staszica też ma zostać zrobiona w całości. To prawie 452 metry drogi między ul. Fredry a ul. Marcinkowskiego. Przy okazji przebudowane zostaną skrzyżowania i powstaną nowe miejsce postojowe.