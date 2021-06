Gorzów nie ma litości dla kierowców! Są nowe stawki za parkowanie i dwa razy większa strefa

Parkowanie miało być jeszcze droższe

O planowanej podwyżce opłat za parkowanie w Gorzowie głośno było już na początku roku. Uchwała w tej sprawie została nawet wpisana do porządku obrad marcowej sesji rady miasta. Zakładała między innymi podniesienie stawki za parkowanie przez kwadrans z 50 groszy do złotówki czy z 2,5 zł do 4 zł za godzinę. Z kolei przedsiębiorcy czy mieszkańcy spoza strefy mieliby płacić za rok już nie 999 zł, a 3000 zł. Po protestach mieszkańców i części radnych uchwałę zdjęto z porządku obrad. Teraz jednak wróciła i została przyjęta większością głosów. Ale zanim radni przystąpili do głosowania, najpierw wprowadzili kilka autopoprawek dotyczących obniżenia niektórych z wcześniej zaproponowanych stawek.