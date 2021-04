Gorzów. Niecałe dwa lata temu był remont estakady. Dziś nisze wyglądają jak po wojnie

Tam, gdzie kilkadziesiąt miesięcy temu można było kupić meble kuchenne, straszą powybijane szyby. Widać też, że jacyś wandale próbowali też zniszczyć drzwi i dostać się do środka.

Nasz reporter wybrał się na spacer wzdłuż ul. Nadbrzeżnej. Przeszedł się obok estakady kolejowej, jednego z symboli Gorzowa. Ten zabytkowy obiekt był remontowany od jesieni 2016 do jesieni 2019. I choć minęło już półtora roku od końca prac, nisze pod estakadą, zwłaszcza te pomiędzy Wildomem a mostem Staromiejskim, wyglądają jak... po wojnie. Dosłownie! Zwróćcie na to uwagę! Konstrukcja estakady jest odnowiona, ale nisze...?

Bulwar w Gorzowie. Pub wraca już teraz. Co z restauracjami?

Idźmy dalej. Wejście do byłego pubu i dyskoteki zabite jest dechą, a ściany są ciemne, jakby były osmalone po pożarze. A to i tak nie jest najgorszy obraz.

Kilkadziesiąt metrów dalej dechami i sklejkami zabita jest niemal cała ściana nisz od strony ul. Nadbrzeżnej. Wszystko to wygląda, jak by niedawno przeszła wojna. A przecież jeszcze dwa lata temu był tutaj remont. No i „zaledwie” od ponad roku jest pandemia.

Kolej: Remont się zakończył

- Czy wy aby na pewno zakończyliście modernizację estakady? - zapytaliśmy w PKP Polskich Liniach Kolejowych, które zlecały modernizację.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK zapewnia, że tak.

- W ramach inwestycji gruntownie odnowiono konstrukcję nisz znajdujących się pod obiektem. Zakres prac obejmował m.in. remont podpór. Za wygląd nisz odpowiadać będą jednak ich najemcy - mówi R. Śledziński.