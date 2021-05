Gorzów ogranicza koszenie traw. Chce zatrzymać więcej wilgoci w ziemi

- W obszarze centrum, ze względu na jego reprezentacyjny charakter, służby miejskie zaproponowały zmniejszyć ilość koszeń do dwóch-trzech razy w ciągu roku. Dotyczy to terenów nad Wartą, czyli błoni przy ul. Fabrycznej, Wału Okrężnego czy ścieżki rowerowej - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Łąki zakwitną w czerwcu

A co z łąkami kwietnymi, które zostały założone m.in. w parku Górczyńskim czy wzdłuż al. ks. Andrzejewskiego? W tym roku opóźniająca się wiosna przesunęła okres wegetacyjny roślin. Kwiaty zakwitną na nich prawdopodobnie dopiero w czerwcu.

Jak zapewniają urzędnicy, trawniki nie będą przyczyniać się do pogarszania bezpieczeństwa a trawa ma nie zasłaniać widoczności.

- W szerokich pasach rozdziały dróg powyżej 5 m przyjęto plan dwukrotnego koszenia, z jednoczesnym wykaszaniem, cztery do sześciu razy w sezonie, pasów przylegających bezpośrednio do krawędzi jezdni czy chodników. Ronda oraz wąskie pasy zieleni przyulicznej mają być wykaszane tak jak dotychczas, do pięciu razy w ciągu roku - mówi rzecznik miasta.

