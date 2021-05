Gorzów. Politycy PiS przedstawiają założenia Polskiego Ładu. Co on zawiera?

Polski Ład to rządowy program reform, który 15 maja został przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach politycy PiS przedstawiają jego założenia w szczegółach. Tak było w sobotę 22 maja w Gorzowie.

- Polski Ład to droga do realizacji marzeń Polaków - mówił wojewoda Władysław Dajczak.

- Polski Ład to kolejny krok w budowaniu kompleksowej polityki rodzinnej - dodawała z kolei europoseł Elżbieta Rafalska. Była minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła m.in. o bonie opiekuńczym. Ma on wesprzeć rodziny między 12. a 36. miesiącem życia ich dziecka: - Dlaczego akurat ten okres? To jest czas, gdy kończy się urlop macierzyński i kobieta może wracać do pracy i może podjąć kolejną decyzję, czy chce skorzystać ze wsparcia 12 tys. zł - mówiła E. Rafalska. Wspominała też o emeryturze bez podatku. - Emeryci zyskają średnio 2 tys. zł rocznie - mówiła.