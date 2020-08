Gorzów. Pomnik Mickiewicza powraca na cokół. Operacja "ustawiamy Adama" będzie 31 sierpnia

Rondo jest już gotowe. Cokół pod pomnik też. W zasadzie można byłoby go ustawić w tym tygodniu (tak też zapowiadaliśmy kilka dni temu). Jak udało nam się ustalić, do ustawiania pomnika nie doszło, bo firmy w Gorzowie, które dysponują dźwigami, miały już pozajmowane terminy na stawianie wiatraków. Stanęło więc na tym, że operacja „ustawiamy Adama” została przesunięta na poniedziałek.

Pomnik jak wisienka na torcie

Moment powrotu wieszcza na cokół nie jest przypadkowy. Urzędnicy chcieli, by było to symboliczne zakończenie przebudowy ul. Sikorskiego. Prace rozpoczęły się 15 lutego 2018 r. Miały potrwać do 23 sierpnia 2019 r. W ostatnią niedzielę inwestycja zaliczyła więc roczne opóźnienie. We wrześniu trwać będą odbiory całego odcinka. Z naszych ustaleń wynika, że wykonawca zdaje sobie sprawę, że miasto najpewniej zażąda od niego poprawek.

Adam Mickiewicz zmarł w 1855 r. Pomnik w Gorzowie stanął w 1957 r.