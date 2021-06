Gorzów. Powstanie plan remontów dróg i chodników

Jeszcze w tym roku ma powstać program remontu dróg osiedlowych i lokalnych. Taki pomysł przedstawili w środę 16 czerwca radni Kocham Gorzów. Miasto zapowiada, że prace nad programem rozpoczną się jak najszybciej.

- Mieszkańcy mówią nam, że ich drogi od kilkunastu, a czasem nawet od kilkudziesięciu lat nie były remontowane. Obiecywano zrobić m.in. ul. Koralową, Szmaragdową, Bazaltową, ale do tej pory nie zostały one zrobione. Można pochwalić pana prezydenta za remonty głównych dróg, ale na drogach osiedlowych nic się nie dzieje - mówi Krzysztof Kochanowski. Wraz ze swoim klubem radnych Kocham Gorzów przekonuje, że Gorzów powinien mieć program remontu dróg i chodników osiedlowych i lokalnych. W tej sprawie radni Kocham Gorzów napisali właśnie wniosek do prezydenta Jacka Wójcickiego. Radni Kocham Gorzów: Plan remontów? Niezrealizowany! „Kilka lat temu sporządzony został Wieloletni Plan Inwestycyjny, który stanowił pewien harmonogram remontów. W oparciu o zawarte tam daty mieszkańcy wycofywali nawet swoje wnioski z Budżetu Obywatelskiego, gdyż byli informowani, że za rok-dwa miasto wykona dany remont poza Budżetem Obywatelskim. Dziś wiemy, że plan inwestycyjny nie został zrealizowany, jednak drogi, jak potrzebowały, tak nadal potrzebują remontów. I nie chodzi tu jedynie o jezdnie, ale przede wszystkim o chodniki, które zwłaszcza w dzielnicach domków jednorodzinnych stanowią towar deficytowy” - napisali w piśmie do prezydenta radni Kocham Gorzów.

- Chcemy, aby co roku w budżecie miasta zabezpieczone były pieniądze. Nie proponujemy wygórowanej kwoty 50 mln zł, ale na początek niech to będzie 5 mln zł, a jeśli sytuacja miasta będzie lepsza, kwota by się zwiększała - mówi K. Kochanowski.

Która droga ważniejsza? Radni Kocham Gorzów chcą, aby przy okazji wprowadzić kryteria, według których wskazywane byłyby drogi do remontu. W pierwszej kolejności do remontu mogłyby iść drogi, które np. prowadzą do szkół czy te którymi korzysta więcej osób.

- Te kryteria chcemy wypracować wspólnie. Nie chcemy ich narzucać. Zapraszamy do współpracy także inne kluby radnych - mówi Marta Bejnar-Bejnarowicz.

- Im dalej od centrum Gorzowa, tym drogi są bardziej zapuszczone. Na Zakanalu takich dróg jest kilkadziesiąt. Nie może być tak, że zrobimy w Gorzowie np. ul. Kombatantów. Niektórzy mieszkańcy Zakanala nigdy nią nie pojadą, ale swoją będą jeździć całe życie. Róbmy drogi dla wszystkich - mówi z kolei radny Jerzy Synowiec.

Prezydent jest za Jak się okazuje, wniosek radnych Kocham Gorzów ma szansę w miarę szybko stać się rzeczywistością.

- Pomysł jest zbieżny z długoletnimi planami inwestycyjnymi. Prezydent Jacek Wójcicki jest zwolennikiem stworzenia takiego programu. Ocenia, że to bardzo dobra inicjatywa i będzie ją popierał - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. - Program remontu dróg i chodników chcemy opracować jak najszybciej - dodaje.

Ile dróg jest w Gorzowie? Na dziś to 292,68 km. I nie wszystkie są utwardzone!

- Gdybyśmy wszystkie drogi chcieli wyremontować, byłyby potrzebne dwa, a może nawet trzy budżety miasta - uważa radna Bejnar-Bejnarowicz.