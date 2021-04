Gorzów. Prace na skrzyżowaniu z Garbary dobiegają końca. Kiedy samochody powrócą na Spichrzową i Składową?

Prace ziemne na skrzyżowaniu już się zakończyły i trwają prace typowo drogowe. Ułożone są już krawężniki, w ostatnich dniach położono także nowy chodnik. Aktualnie robotnicy przygotowują pod budowę pod drogę.

Za kilka dni będzie asfalt

- Zakończenie prac to już kwestia dosłownie kilku dni - mówił nam w środę 21 kwietnia Tomasz Surdacki z zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. - Ruch powinien zostać tu wznowiony w przyszłym tygodniu - dodawał.

Powrót samochodów na skrzyżowanie Spichrzowej, Składowej i Garbary nie oznacza, że ruch będzie wyglądał tak jak przed rozpoczęciem prac. Owszem, będzie można przejechać od dworca w kierunku mostu Staromiejskiego. Zamknięty pozostanie jednak przejazd pod wiaduktem. Tutaj bowiem w maju mają się rozpocząć prace bezpośrednio związane z przekopem.

Sam przekop pod Wartą bardziej brzmi niż ma to wyglądać. - Spektakularny będzie za to demontaż rur z mostu kolejowego - mówi T. Surdacki