Gorzów. Przez najbliższy rok bilety na autobus i tramwaj będą tańsze!

Gorzowianie coraz chętniej kupują bilety okresowe przez aplikacje mobilne. Od września do listopada 2019 bilety tygodniowe czy miesięczne stanowiły tylko 7,4 proc. sprzedaży biletów przez smartfony. Po roku, a więc od września do listopada 2020 było to już 16,6 proc. sprzedaży przez aplikacje. W ostatnich miesiącach wzrost nastąpił jednak kolosalny. Od stycznia do maja tego roku aż 58,4 proc. biletów zakupionych przez smartfony to bilety 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne i trzymiesięczne. Skąd tak nagły wzrost?

Ile oszczędzisz przez aplikację?

Od września zeszłego roku bilety okresowe można kupić o 10 proc. taniej. Warunek jest jeden - trzeba kupić je przez aplikację mobilną, a więc moBilet, SkyCach, mPay, GoPay czy zbiletem. Oszczędność jest dosyć spora. Miesięczny bilet normalny w wersji papierowej kosztuje 92 zł. Taki sam bilet w wersji elektronicznej jest o 9,20 zł tańszy, a więc kosztuje 82,80. W skali roku można więc zaoszczędzić aż 110,4 zł. Nic więc dziwnego, że sprzedaż biletów w ten sposób rośnie lawinowo.