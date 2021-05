Gorzów. Remont urzędu wojewódzkiego zrobiony niezgodnie z projektem? Sprawę zbadało CBA

W latach 2014-2019, a więc za rządów najpierw PO, a później PiS, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim robiono generalny remont. Miał on trzy etapy. W 2014 r. dotyczył piwnic, przyziemia, parteru i związany był z likwidacją tarasu przed urzędem. W kolejnym roku remont obejmował natomiast windy, korytarze czy toalety. Robiono też szyby wentylacyjne. Są one zlokalizowanie pomiędzy windami a korytarzami bocznymi, które są na każdej kondygnacji.

- One mają za zadanie odprowadzić powietrze z ubikacji i z wszystkich pomieszczeń, ale też oddymiać obiekt. Szyby są w ścianie i wcale ich nie widać - mówi nam Roman Sondej, dyrektor generalny LUW-u.

Im niżej, tym gorzej

Trzeci etap remontu, robiony już przez ekipę wojewody Władysława Dajczaka, zaczął się w 2017 i był przeprowadzany przez firmę Budimex. Umowa z nią obwarowana była wieloma ewentualnymi karami za uchybienia. Wykonawca robił więc wszystko, aby nie narazić się na niepotrzebne straty. Zrobił też pomiar skuteczności szczelności, czyli test oddymiania urzędu.