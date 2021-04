Gorzów rezygnuje z oprysków na komary. Mieszkańcy będą musieli radzić sobie z nimi sami

Przede wszystkim chodzi o to, że chemiczna walka z owadami nie jest obojętna dla przyrody. Zdaniem wielu ekspertów opryski są szkodliwe dla innych pożytecznych owadów - między innymi pszczół - oraz małych zwierząt żyjących w miejskim środowisku. Praktycznie wszystkie duże miasta zrezygnowały z tej metody walki z komarami, a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców ekosystemu - my również z niej rezygnujemy - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy UM w Gorzowie.

Drugi powód - to względy oszczędnościowe. Pandemia zmusza miasto do przeglądu wydatków i rezygnacji z tych, które nie są niezbędne.

Naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z komarami są jerzyki. To prawdziwi pogromcy dokuczliwych owadów. Tylko w ciągu jednej doby potrafią spożyć ich aż kilkanaście tysięcy. Dlatego miasto myśli o specjalnych domkach dla tych pożytecznych ptaków.

Na komary - naturalnie

Jeśli latem zaczną nas męczyć komary, a chcemy żyć w zgodzie z naturą, to możemy pozbyć się owadów kilkoma prostymi sposobami. Przede wszystkim warto zamontować w oknach ochronne moskitiery, które uniemożliwiają przedostanie się owadów do domu. Na parapecie lub balkonie możemy natomiast umieścić doniczki z roślinami, których zapach skutecznie odstrasza komary. To między innymi: