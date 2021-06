Gorzów. Rowerzyści w jeden dzień wykręcili ponad 13 tys. km!

Rowerowa Stolica Polski to akcja, która zachęca do jeżdżenia na rowerze. Trwa przez cały czerwiec. Biorą w niej udział 53 miasta, a zwycięży to, które „wykręci” największą liczbę kilometrów w przeliczeniu na mieszkańców. W zeszłym roku Gorzów zwyciężył wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na konto miasta pedałowało wówczas aktywnie 1320 osób, które wykręciły 362 123 km. W tym roku tamten wynik pewnie zostanie pobity. Ba! Jeśli chodzi o liczbę uczestników, to już w pierwszych godzinach akcji na rower wsiadło 2,3 tys. osób! Pierwszego dnia przejechały one łącznie 13 144 km, a to o ponad 3 tys. km więcej niż pierwszego dnia tej akcji w zeszłym roku.