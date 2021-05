Gorzów. Rusza budowa Kwartału Kultury. Rozpoczynają się prace przy Szkolnej i Warszawskiej

Do kiedy potrwają prace? Po remoncie i budowie Liceum Plastyczne, które jest w byłym budynku III Liceum Ogólnoktszałcącego, przeniesie się do budynku przy Szkolnej, a w przy Warszawskiej będzie szkoła muzyczna. Zajęcia powinny odbywać się w nich od roku szkolnego 2024/2025. Roboty budowlane mają bowiem trwać 32 miesiące. - Wyremontowany budynek oraz łącznik oddamy w styczniu 2024 - mówi Mazowiecki.

No, dobrze, a co z budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury, który też ma być częścią Kwartału? Jak ustaliliśmy, ma zostać wykonany w drugim etapie. Czyli kiedy? Zapytamy o to ministerstwo kultury. Wyjaśnimy też, co z elewacją budynku przy Warszawskiej. Dziś jego cegła jest mocno zabrudzona, a wykonawca nie ma w umowie jej oczyszczenia. Z nowoczesnym łącznikiem może więc mocno kontrastować.

Przebudowa i rozbudowa będzie kosztowała resort kultury 10,836 mln zł.