Gorzów. Seniorzy też będą kręcić dla Rowerowej Stolicy Polski. 12 czerwca będzie rajd rowerowy

Andrzej Jakubaszek z Gorzowskiej Rady Seniorów organizuje rajd rowerowy z Gorzowa do parku narodowego Ujście Warty. Wraz z innymi chce kręcić kółka w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski.

- 12 czerwca organizuję rajd rowerowy do parku narodowego Ujście Warty - poinformował nas Andrzej Jakubaszek. Jest on wiceprzewodniczącym Gorzowskiej Rady Seniorów, zaraża aktywnością innych gorzowian. Teraz chce, aby rajd przyczynił się do jak najlepszego wyniku Gorzowa w akcji Rowerowa Stolica Polski. Gorzów bierze w niej udział po raz trzeci. Będzie bronił w niej tytułu rowerowej stolicy Polski wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców. W rywalizacji wygrywa ta miejscowość, która wykręci najwięcej kilometrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Organizowany przez A. Jakubaszka rajd rozpocznie się 12 czerwca o 8.00. Zbiórka chętnych na parkingu przed sklepem Agata Meble przy ul. Myśliborskiej. Rowerzyści pojadą do Niwki koło Kamienia Wielkiego. - Z Gorzowa to około 40 km. Po drodze dołączą do nas seniorzy z Bogdańca, później także z Witnicy. A do celu, osobną grupą, przyjadą także seniorzy z Kostrzyna. W samej Niwce około 12.00 planujemy zorganizować ognisko, na które mamy zgodę. Ono potrwa pewnie maksymalnie z dwie godziny - mówi A. Jakubaszek.

- Później, będzie można pojeździć też po okolicznych ścieżkach. Zakładam, że około 18.00 z powrotem będziemy już w Gorzowie - dodaje gorzowski senior. Gdyby ktoś chciał upiec nad ogniskiem coś do jedzenia, powinien zaopatrzyć się w prowiant we własnym zakresie.

Andrzej Jakubaszek to wielki pasjonat kolarstwa. Gdy wiosną zeszłego roku wprowadzono lockdown, kupił trenażer, postawił go na balkonie i pedałował w domu. Tylko w maju „przejechał” tak 300 km. Czytaj również:

Pan Andrzej jeździ rowerem nawet... na balkonie WIDEO: Rowerem po Gorzowie. A może by tak wjechać na punkt widokowy? Szerokiej drogi!