Gorzów. Szkoła sprzed 150 lat stoi opuszczona. Budynek przy Szkolnej zaraz będzie perełką, ale na razie można tu kręcić horrory

Budynek przy ul. Szkolnej to jeden z tych obiektów w Gorzowie, które od czasów niemieckich przetrwały do dnia dzisiejszego. Został zbudowany na przełomie lat 60. i 70 XIX wieku, a mieściła się tu szkoła dla dziewcząt (niem. Mädchen Mittelschule). Po wojnie, a więc już w polskich czasach, była tu podstawówka, a jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku - gimnazjum.

Gimnazjum nr 3 zostało jednak rozwiązane ponad dziesięć lat temu. Od tego czasu budynek szkoły stoi pusty. Teraz ma to się jednak zmienić. Swoją siedzibę będzie miało tu Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Przez lata Plastyk był przy ul. Bema, od września 2019 jest on w budynku przy ul. Warszawskiej, w którym wcześniej było III Liceum Ogólnokształcące. Do budynku przy ul. Szkolnej przeniesie się po jego przebudowie i rozbudowie.

Od piątku 14 maja poniemiecki budynek szkolny to już oficjalnie plac budowy. Nowoczesną szkołę stworzy tutaj firm Drew-Plast Mazowiecki. Prace będą kosztowały prawie 11 mln zł. W około 150-letnim budynku będą nowoczesne pracownie, każdy uczeń będzie miał gniazdo z dostępem do internetu, w szkole będzie wi-fi. Na razie jednak budynek przy szkolnej wygląda jak z horroru... Nasz reporter był tutaj tuż przed rozpoczęciem prac. Gdyby nie brak ławek czy tablic w gabinetach, można byłoby pomyśleć, że szkoła została opuszczona w pośpiechu. Na niektórych ścianach wciąż wiszą prace uczniów. Pozawieszane są też dyplomy, które otrzymało gimnazjum. Ba! W jednej z klas stoi nawet pianino wykonane w przedwojennym Szczecinie (trudno nie zauważyć niemieckiej nazwy Stettin).

Do piwnicy strach schodzić

Zejście do piwnic to już jednak wizyta dla ludzi o mocnych nerwach i... żołądkach. Łuszcząca się farba, porozbijane zlewy to tutaj nie wszystko. W starych toaletach natknąć się można m.in. na odchody zwierząt.

Za 32 miesiące po tym wszystkim nie będzie jednak śladu. Jak mówi Małgorzata Broniarek dyrektor liceum, będzie tu „szkoła na miarę XXI wieku”. Budynek przy Szkolnej zostanie przy okazji spięty łącznikiem ze szkła i stali z budynkiem przy Warszawskiej (on też jest wiekowy, była w nim szkoła dla chłopców).

Jak jednak dziś wygląda budynek przy Szkolnej? Zobaczcie w naszej galerii.