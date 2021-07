Gorzów. Takiego muralu jeszcze nie było. To hołd dla gorzowskiego malarza

Mural na ścianie kamienicy przy ul. 30 stycznia 16 można oglądać już od kilku dni. Wielu przechodniów zastanawia się, co on przedstawia.

Jedni mówią, że to atomy, inni, że koronawirusy, a to jest obraz Wiktora Czyżewskiego „Części krzyża” - mówi nam Rafał Żuk z ARTOteki Pracowni Grafiki Użytkowej, która wykonała mural.

- Ten obraz to część wystawy sakralnej. W oryginale znajduje się w zbiorach prywatnych - dodaje Łukasz Karnacz, magister sztuki. - Niebawem obraz zostanie podpisany, aby ludzie wiedzieli, co to za dzieło. Co to jednak za części krzyża są na tym dziele? To powinniśmy już zostawić każdemu odbiorcy - mówi Karnacz.