Gorzów. Tam, gdzie było gospodarstwo szpitalne, teraz będą bloki

Pomiędzy szpitalem przy ul. Walczaka a cmentarzem wojennym w Gorzowie mają być bloki mieszkalne. Pod koniec kwietnia zburzono tutaj dawne gospodarstwo szpitalne.

To miejsce to jeden z kilku charakterystycznych punktów w mieście. I to nie tylko dlatego, że sąsiaduje z byłym szpitalem psychiatrycznym, a nieopodal jest cmentarz wojenny. W tym miejscu, na wysokości dawnego wieżowca Stilonu, przez wiele lat istniały bowiem zabudowania gospodarcze. - Kiedyś było tu gospodarstwo szpitalne - mówił nam kilka dni temu Jarosław Baryła. Był ostatnim najemcą budynków. Prowadził tu pomoc drogową.

Gospodarstwo szpitalne w Gorzowie. To były budynki sprzed wieku Szpital psychiatryczny zbudowany został w czasach niemieckich. Oddano go do użytku w 1888 r. Dokładnej daty założenia gospodarstwa nie znamy, ale jak mówił nam wczoraj Robert Piotrowski, gorzowski regionalista, najmłodsze zabudowania w tym miejscu mogły pochodzić z lat 20.

Nieruchomość pomiędzy szpitalem a cmentarzem należała do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Nie powinno to jednak dziwić. Do marszałka należy bowiem szpital wojewódzki, który jest w miejscu byłego szpitala psychiatrycznego. A gospodarstwo - choć fizycznie za szpitalnymi murami - było przecież częścią całego kompleksu.

Ziemię kupił deweloper Urząd marszałkowski szukał nabywcy kilka lat. Znalazł go w zeszłym roku. Ostatecznie sprzedał ją deweloperowi z południa Zachodniopomorskiego. Firma kupiła 12.657 mkw. ziemi. W tym tygodniu rozmawialiśmy z jej prezesem. Do czasu aż miasto nie zmieni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu, nie chce on publicznie ujawniać nazwy firmy, ani co konkretnie tu powstanie. Na razie, w ostatnich dniach kwietnia, wyburzono wiekowe gospodarstwo, w tym także spichlerz. Dziś jest tu na razie sterta gruzu.

To, że w miejscu gospodarstwa mają powstać bloki mieszkalne, wiemy nieoficjalnie. Ile ich będzie i jaką będą miały wysokość, dowiemy się po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Na razie określa on funkcję usługową. Nowy właściciel składa właśnie wniosek o zmianę planu tego miejsca.

Budnex już tu buduje Bloki w okolicy już tu jednak rosną. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie było gospodarstwo blok buduje firma Budnex.

- Choć w Gorzowie prowadzimy kilka inwestycji i mamy obecnie w realizacji przeszło 500 mieszkań, to zainteresowanie nowymi lokalami nie słabnie. Stąd decyzja o wprowadzeniu do sprzedaży kolejnego projektu – informował jeszcze zimą Patryk Macioszek, kierownik biura sprzedaży Budneksu w Gorzowie.

W ramach pierwszego etapu na działce pomiędzy ul. Walczaka a domami przy ul. Siedzikówny – Inki Budnex postawi pięciokondygnacyjny budynek w kształcie litery U z 95 mieszkaniami i 50 garażami. Docelowo ma tu powstać jednak 400 mieszkań.

W Gorzowie intensywnie rozrasta się także osiedle Europejskie. Gdy nasz reporter wybrał się w majówkę w tę część miasta, widział, że budowa bloków sięga już po ul. Folwarczną. Zapotrzebowanie na nowe mieszkania wciąż jest. I to nawet w sytuacji, gdy cena za 1 mkw. sięga 5 tys. zł. Pierwsze mieszkania Budnex chce oddać w połowie 2023 r. Kiedy miałyby zostać oddane bloki stawiane w miejscu gospodarstwa, dziś trudno jeszcze powiedzieć. Czytaj również:

