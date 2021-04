Gorzów. To dziś najważniejsza ulica w centrum. Pustostan obok pustostanu wzdłuż ul. Sikorskiego

Sto lat, Panie Jerzy! Urodziny Jerzego Rembasa, żużlowca Stali Gorzów. To on nie przestraszył się Wembley

- Żałuję, że nie zdobyłem medalu na Wembley. O tym stadionie wiele się słyszało, ale nie był on taki straszny, jak go malowali. To piąte miejsce, to mój największy sukces. Przy odrobinie szczęścia powinienem zająć tam trzecie miejsce – tak Jerzy Rembas, legendarny żużlowiec Stali Gorzów, wspominał swój start w finale indywidualnych mistrzostw świata na Wembley, który rozegrany został w 1978 roku. Legendarny żużlowiec gorzowskiego klubu 19 kwietnia 2021 r. skończył 65 lat.