Gorzów. Tramwaj wjechał w ul. Dworcową. Testował nowe torowisko. Takiego widoku nie było tu od 12 lat!

Dworcowa w Gorzowie ma być gotowa do końca listopada

W ulicę Dworcową tramwaj wjechał tuż po 10.00. Przejechał cały odcinek aż do zakrętu, który jest na wysokości łącznika między dworcem a XIX-wiecznym budynkiem administracji kolejowej. Zatrzymał się także przy nowym peronie tramwajowym, który powstał między sklepem Żabka a barem po drugiej stronie torowiska. To właśnie w tym miejscu niebawem będą przystanki: końcowy i początkowy.

- Torowisko przeszło test pomyślnie – usłyszeliśmy w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Tramwaje powinny zacząć kursować na ul. Dworcową – to informacja wciąż nieoficjalna - na początku przyszłego roku.