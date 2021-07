Gorzów. Trwa naprawa uszkodzonej skarpy przy moście. Jesienią będzie jak nowa!

O tym, że ze skarpą przy moście nieopodal gorzowskiego Spichlerza dzieje się coś dziwnego głośno zrobiło się na początku roku. Mieszkańcy informowali wówczas, że wyglądała ona tak, jakby zapadała się do wewnątrz. Osuwisko była na tyle duże, że powoli odpadać zaczęły nawet kamienne kostki, którymi wyłożono stromy brzeg rzeki. Jedna po drugiej staczały się wprost do wody.

Prace miały ruszyć w czerwcu

W marcu miasto zapowiedziało naprawę uszkodzonej skarpy i zadeklarowało, że prace rozpoczną się jeszcze przed wakacjami. W kwietniu wybrało wykonawcę robót, który miał się tym zająć. Choć termin zakończenia inwestycji wyznaczono na końcówkę czerwca, to ta nawet się nie rozpoczęła. Realizację zadania uniemożliwił wysoki stan rzeki, bo wykonawca musiał wstrzymać się z naprawą do momentu, aż woda opadnie. Do pracy przystąpił dopiero teraz.