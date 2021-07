Gorzów. Trwa odmulanie stawu w Parku Róż. Jak przebiega rewitalizacja?

Od kilku dni trwa odmulanie stawu. Ze specjalistycznym sprzętem przyjechała firma z Opola, która zabrała się do wydobywania mułu. Sprzęt musi pływać, więc... staw ponownie jest napełniany wodą. Zbudowanym wiele lat temu kanałem pod parkiem dostaje się do niego woda z Kłodawki (wpust do kanału jest na terenie parku, na wysokości restauracji McDonalds’s).

Kto przechodził ostatnio w okolicy Parku Róż, mógł się nieźle zdziwić. Powód pierwszy: część dna stawu, w której nie ma wody, zaczęła... zarastać zielskiem. Powód drugi: w stawie jest jednak znacznie więcej wody niż przez ostatnie miesiące. Woda ze stawu w Parku Róż została spuszczona na początku marca. Wykonawca zrobił to, bo w ramach rewitalizacji ma zostać odmulony staw. Przy spuszczaniu wody było wiele emocji mieszkańców, bo zginęło część ryb. Teraz okazuje się, że... spuszczenie wody było niepotrzebne (podkreślmy jednak: to okazało się dopiero niedawno).

Jak tłumaczyli nam w środę 7 lipca przedstawiciele firmy odmulającej staw, pływające po stawie urządzenie zasysa muł, który przez rury trafia do kontenera na brzeg. Następnie muł jest sprasowywany, a później będzie on mógł służyć np. jako nawóz.

Odmulanie to nie jedyne prace, które odbywają się teraz przy stawie. Rozpoczęły się już przygotowania do budowania tarasów, które mają być na brzegu akwenu. Na razie - jeśli dla zobrazowania prac możemy użyć terminologii znanej z remontów dróg - trwają roboty związane z podbudową (pod tarasy).