Gorzów. W Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie nawet... kuźnia. Zaraz ma być wyposażenie

- Kiedy dokładnie uczniowie będą mieć tu pierwsze zajęcia, to jeszcze trudno powiedzieć, ale na pewno któraś z pracowni zacznie działać jeszcze w tym roku kalendarzowym. Która? To już będzie można powiedzieć po tym przetargu - mówiła nam we wtorek 9 czerwca Magdalena Łabuza, pełnomocnik ds. utworzenia Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Miasto właśnie ogłosiło jeden z przetargów na wyposażenie powstającej właśnie szkoły. Przypomnijmy: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie między ul. Warszawską a Teatralną. Szkoła powstaje na bazie: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Będzie w niej uczyć się około 1 tys. osób.

Gdzie będą warsztaty?

Cała szkoła - a więc budynki warsztatów, hala sportowa i gabinety lekcyjne w byłym szpitalu - to koszt 104 mln zł. To, co tu będzie, może robić wrażenie.