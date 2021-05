Gorzów. W czasie pandemii w mieście przybyło firm. Branża budowlana się rozwija

W Gorzowie na koniec zeszłego roku było aż 18 121 mniejszych lub większych firm. To o 2 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej! Te dane - przynajmniej statystycznie - zadają kłam tezie, że pandemia przyczynia się upadku biznesu. Ubiegły rok przez prawie dziesięć miesięcy były okresem pandemicznym, a w północnej stolicy Lubuskiego przybyło ponad 300 firm.

Te wszystkie dane znajdują się w „Raporcie o stanie miasta”. To dokument przygotowywany co roku na okoliczność sesji absolutoryjnej. Pisaliśmy o nim już tydzień temu przy okazji tematu majątku miasta.