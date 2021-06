Gorzów. W parku Kopernika będzie koncert. Przy fontannie zagra FolkfoR

„Zaraz, zaraz, a to filharmonicy nie grali tam kilka tygodni temu?” - może zapytać uważny Czytelnik. Owszem, grali, ale... krótko.

W weekend 22-23 maja Filharmonia Gorzowska świętowała swoje 10. urodziny. Robiła to, dając plenerowe koncerty w ośmiu punktach miasta. A jednym z miejsc, gdzie rozłożyli się muzycy - konkretnie kwartet FolkfoR - były okolice fontanny w parku Kopernika. To konkretne miejsce w głosowaniu wskazali gorzowianie.