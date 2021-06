Gorzów. W parku Kopernika usychają młode drzewa. Taką mieliśmy... rewitalizację

Gdy w poniedziałek 14 czerwca spacerowaliśmy alejką między fontanną a ul. Piłsudskiego, nie wierzyliśmy własnym oczom. Z 24 zasadzonych tutaj nowych drzewa na zdrowe wygląda jedynie sześć. Pozostałe 18 drzew jest już uschniętych lub też - widać to gołym okiem - usycha.

- Drzewa nie tylko trzeba sadzić, ale też podlewać - mówił do naszego reportera jeden z mieszkańców. - Może jeszcze się przyjmą? - zastanawiał się mężczyzna. - Jak się przyjmą, jak one już umarły?! - strofował naszego przypadkowego rozmówcę jego kolega.

Nie wszystkie umierają

Co można zauważyć, cześć drzew już rośnie i nawet zwiększa objętość korony (porównaliśmy zdjęcia z poniedziałku z fotografiami z października). Drzewa przy alei odchodzącej od fontanny w kierunku wieżowców wyglądają na zdrowe. Te, które są w bocznych alejkach, są jednak uschnięte. Ciężko nawet doszukać się jakiejś reguły, która mogłaby wpływać na usychanie drzew. Nie, one umierają na chybił trafił.

- Mam nadzieję, że urzędnicy dopilnują tych drzew, a te które uschły, wymienią - mówi radny Piotr Wilczewski z Koalicji Obywarelskiej, który mieszka w pobliżu parku. Uschnięte drzewa widział w nim już w zeszłym roku. W listopadzie interweniował w związku z tym w magistracie. Dostał odpowiedź, że 30 całkowicie obumarłych drzew zostanie wymienionych, a inne będą poddane zabiegom wzmacniającym. Zdaniem urzędników, na uschnięcie drzew mogło wpłynąć to, że sadzono je przy wysokich temperaturach. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim każde drzewko kosztowało 378 zł.