Gorzów. Wartownia już otwarta! Imprezy będą tu przez całe wakacje

- Chcemy stworzyć wyjątkowy klimat i miejsce, w którym cały czas będzie się coś działo i którego do tej pory nie było. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w mieście. Na pewno będzie bezpiecznie, rozrywkowo i kulturalnie - myślę, że będziemy się dobrze bawić w te wakacje - mówi Paweł Kopala. Jest jednym z organizatorów Wartowni. To nowe kulturalne i rozrywkowe miejsce na mapie Gorzowa. Powstało nad Wartą - w miejscu, gdzie często swoje podwoje rozkładało wesołe miasteczko.