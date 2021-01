Gorzów. Wierni i duchowni żegnają zmarłych biskupów: Adama Dyczkowskiego i Antoniego Stankiewicza

Ceremonie żałobne podzielone zostały na dwa etapy. W poniedziałkowe przedpołudnie zmarłych biskupów mogli pożegnać mieszkańcy Zielonej Góry i południowej części diecezji. Wieczorem rozpoczęło się pożegnanie w Gorzowie. O 19.30 trumny z ciałami biskupów wprowadzono do kościoła Pierwszych Męczenników Polski na gorzowskim Manhattanie, a o 20.00, po wcześniejszym odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, rozpoczęła się pierwsza z dwóch poniedziałkowych wieczornych mszy żałobnych.

Ceremonie żałobne będą kontynuowane we wtorek

We wtorek 26 stycznia ceremonie żałobne będą kontynuowane. O 7.00 rozpoczną się one od mszy w kościele Pierwszych Męczenników Polski. O 10.00 będzie modlitwa różańcowa.

Msza pogrzebowa rozpocznie się o 11.00. Przewodniczyć jej będzie abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Po mszy trumny z ciałami biskupów zostaną przewiezione do katedry, gdzie zostaną złożone w krypcie, jaka została zbudowana w prezbiterium.