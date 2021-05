Gorzów: Wiesław Widecki nowym komendantem policji w Gorzowie. To dobrze znany gorzowianom funkcjonariusz

Policja szuka chętnych do pracy w mundurze! Jakie są wymagania i zarobki?

- Będąc szefem gorzowskiej drogówki, pracował na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i w 2009 roku został odznaczony przez Radę Miasta za „Wybitne zasługi dla rozwoju miasta”. To z jego inicjatywy powstał pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny dla osób, które już posiadały prawo jazdy , w ramach którego zapoznawano mieszkańców z zasadami poruszani się po szybko powstających w Gorzowie Wlkp. rondach - informuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz.

Insp. Widecki służbę rozpoczął w 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zbierał w komendzie powiatowej w Myśliborzu i Słubicach. W 2000 roku przeniósł się do gorzowskiej jednostki, gdzie pełnił przez kolejne lata służbę na stanowiskach kierowniczych w wydziale ruchu drogowego.

Doświadczenie insp. Wideckiego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym sprawiło, że w 2011 roku został naczelnikiem lubuskiej drogówki. W lubuskiej komendzie koordynował międzynarodowe projekty i uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństw Ruchu Drogowego.

Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w komendach policji zbierał w 2015 i 2016 roku w Słubicach, a od 2019 roku na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie. - Od marca 2021 roku pełni obowiązki komendanta w Gorzowie. Dla inspektora Wiesława Wideckiego to powrót do jednostki, którą bardzo dobrze zna. Komendant wraz z policjantami będzie pracował nad tym, by gorzowianie mogli czuć się bezpiecznie w coraz piękniejszym Gorzowie Wlkp. i całym powiecie - dodaje rzecznik gorzowskiej policji.

źródło: Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.