Gorzów. Za parking przy Filharmonii Gorzowskiej trzeba będzie płacić... bo kosztował nas już miliony złotych

O tym pomyśle mówiło się już kilka lat temu. Teraz w końcu ma zostać wdrożony w życie. Filharmonia Gorzowska wprowadzi opłaty za korzystanie z dwupoziomowego parkingu, który jest po lewej stronie drogi dojazdowej do jej budynku.

Dlaczego filharmonia decyduje się na ten krok? Bo jej budżet to około 6 mln zł, a koszty utrzymania parkingu to 400 tys. rocznie. - To spora kwota. Wprowadzenie biletów na parking czy możliwość wykupienia abonamentu będzie zmniejszało koszty utrzymania tego obiektu. Nigdy nie będzie bowiem tak, że będziemy na nim zarabiać - mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor filharmonii.

Kiedy będzie płatny parking?

Przetarg na zarządcę parkingu filharmonia ma ogłosić lada dzień, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

- Procedura przetargowa powinna zamknąć się w półtora miesiąca. Później będzie sześć tygodni na wdrożenie odpłatności. To wymaga m.in. postawienia parkomatów, weryfikacji płatności. Odpłatność zostanie wprowadzona prawdopodobnie w wakacje, a najpóźniej na początku przyszłego sezonu artystycznego - mówi dyrektor Pisarewicz. Dodajmy: odpłatność nie będzie dotyczyła melomanów, którzy przyjeżdżają na koncerty. Opłaty będą pobierane od tych, którzy korzystają z parkingu w „zwykłe” dni. Jak zapowiada dyrektor filharmonii, stawki mają być niższe niż w strefie płatnego parkowania. Dziś za pierwszy kwadrans trzeba w niej zapłacić 50 gr, a za pierwszą godzinę - 2,5 zł.