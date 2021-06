Gorzów. Zamiast akcji promującej szczepienia - pokaz „uzdrawiających” produktów. Niektórzy dali się nabrać Magdalena Marszałek

Oszuści nie próżnują i wciąż zmieniają swoje metody dostosowując je do nowych warunków. Metody na wnuczka, policjanta czy urzędnika na stałe weszły już do złodziejskiego repertuaru, a teraz naciągacze wykorzystują pandemię koronawirusa. Zachęcają do udziału w akcji promującej szczepienia. Takie zaproszenia trafiły ostatnio do wielu gorzowian.