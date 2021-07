Gorzów. Zmiany koło łaźni. Znaleźli sposób na kierowców? A kierowcy sposób na zmiany

O sprawie pisaliśmy już pod koniec kwietnia. - Kierowcy jeżdżą tu na pamięć, przez co często dochodzi tu do wymuszeń i trąbienia jeden na drugiego - mówił nam wtedy pan Mateusz, nasz Czytelnik.

- Idea zmian w tym miejscu była taka, żeby ułatwić i przyspieszyć dojazd do przystanku dla autobusów. Nowe rozwiązanie miało też ułatwić włączenie się autobusom do ruchu - tłumaczył dwa miesiące temu nadkom. Marek Waraksa, szef gorzowskiej drogówki, gdy razem z nim przyglądaliśmy się zachowaniu kierowców na drodze. Drogówka obiecała wtedy, że wspólnie z urzędnikami wprowadzi zmiany. Pojawiły się one jednak dopiero teraz. Na czym polegają?