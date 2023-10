Gorzów. Zmiany na Kosynierów Gdyńskich. Tak pojadą samochody i autobusy

Od poniedziałku 2 października na całej długości remontowanej ul. Kosynierów Gdyńskich ruch będzie jednokierunkowy. Będzie się on odbywał od ronda przy IV LO do siedziby wodociągów. Oznacza to kolejne utrudnienia dla kierowców, a także dla pasażerów jeżdżących autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Po zjechaniu ulicą Matejki do ulicy Kosynierów Gdyńskich samochody będą musiały skręcić w lewo i dalej jechać objazdem.

Samochody będą mogły skorzystać z przejazdu przez ul. Jagiellończyka do Mieszka I. Objazd dla autobusów linii: 100, 101, 121, 124, 136 i 511 będzie nieco dłuższy.

Po skręceniu z ul. Matejki w ul. Kosynierów Gdyńskich autobusy dojadą najpierw do ul. Mickiewicza, a później skręcą z niej w ul. Mieszka I, którą dojadą do ul. Borowskiego. Od skrzyżowania z ul. Armii Polskiej powrócą na swoje dotychczasowe – choć tymczasowe – trasy.