Gorzów znów szczepi bez zapisów! I to w każdy weekend lipca. Na chętnych czeka mobilny punkt

Gorzów. W autobusach i tramwajach będzie powrót do normalności, ale... w maseczkach

Można się zaszczepić w domu

Cały czas mozliwe jest także skorzystanie ze szczepień w miejscu zamieszkania. Wyjazdowe zespoły szczepień dojeżdżają do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu. Oferta jest skierowana do mieszkańców powyżej siedemdziesiątego roku życia.