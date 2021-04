Gorzowianie wysprzątali brzegi Warty. Wśród znalezisk szklane butelki, plastikowe wiadra, opony

Po zakończonej akcji naliczono kilkaset pełnych worków na śmieci! Uzbierały się tego prawie dwa duże kontenery. Okazuje się, że brzegi Warty skrywały wiele "skarbów". Wśród najdziwniejszych znalezisk znalazł się fotel biurowy, stary wózek dziecięcy i dywan.

Chyba nie ma takiej rzeczy, której byśmy tu dziś nie znaleźli. Jest dosłownie wszystko, co można znaleźć w domu, piwnicy albo w garażu. Wszystko to leży tutaj - nad Wartą i to jest przerażające! To nie są nawet jakieś niedopałki papierosów, czy butelki po napoju, które komuś wypadły... To są siedziska, rowery, fotele! Ile energii trzeba poświęcić żeby przywieźć to nad rzekę, a nie na wysypisko?! To naprawdę boli, że wciąż wielu osobom brakuje świadomości, jak bardzo szkodzą takim działaniem - dodaje Klaudia Michalak, która również przyłączyła się do wielkiego nadwarciańskiego sprzątania.