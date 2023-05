Gorzowscy szczypiorniści pozwolili wielunianom utrzymać się w Lidze Centralnej. Świetnie zagrali w obronie, za to katastrofalnie w ataku

MKS WIELUŃ – BUDNEX STAL GORZÓW WLKP. 23:20 (11:11)

Zaczęli przyzwoicie

Dla obydwu zespołów mecz miał istotne znaczenie, choć toczył się o odmienne stawki. Gorzowianie chcieli wygrać, by przynajmniej powtórzyć czwarte miejsce z ubiegłego sezonu. Z kolei wielunianom zwycięstwo było niezbędne, by w kontekście triumfu przemyślan w Sosnowcu i perspektywy wyjazdu w ostatniej kolejce do Białej Podlaskiej być pewnymi pozostania w Lidze Centralnej.

Zapłacili za błędy w ataku

Dwubramkowa przewaga żółto-niebieskich utrzymywała się jeszcze do 40 min. Wtedy nastąpił zryw gospodarzy. Najpierw wyrównali, a potem uzyskali trzy „oczka” zaliczki. W ataku MKS szalał rozgrywający Arkadiusz Galewski, którego nie byli w stanie zatrzymać ani obrońcy Stali, ani dokonujący cudów w ich bramce Krzysztof Nowicki.

– W przełomowym momencie spotkania naszym problemem okazała się nie rzutowa skuteczność rywali, lecz nasze błędy w ofensywie – przyznał po końcowej syrenie szkoleniowiec gorzowian Oskar Serpina. – Trzeba się naprawdę starać, i mówię to z sarkazmem, by przegrać mecz przy zaledwie 23 straconych golach. Co zrobić, musimy z tym żyć. Mogę mieć tylko nadzieję, że doświadczenie, czasem bolesne, zebrane w tym sezonie przez naszych młodych zawodników zaprocentuje w następnych rozgrywkach.