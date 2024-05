Gorzowscy szczypiorniści wreszcie poczuli smak wygranej. Na pożegnanie ze swoimi kibicami pokonali Anilanę Łódź

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – GROT BLACHY PRUSZYŃSKI ANILANA ŁÓDŹ 36:33 (20:13)

Budimex Stal : Nowicki, C. Marciniak – Drzazgowski 11, Wychowaniec 8, Pietrzkiewicz 5, Stupiński 4, Napierkowski i Renicki po 3, Ripa 2, Nieradko, Przybylski, Sulmiński. Grot Blachy Pruszyński Anilana : B. Marciniak, Pisarkiewicz – Pinda 12, Czech 6, Pawlak 4, Jakubiec, Katusza i Skowroński po 2, Helwak, Kamiński, Rutkowski, Velychko i Wawrzyniak po 1, Krajewski, Trzeciak. Kary : 0 min – 2 min. Sędziowały : Weronika Bijak (Bydgoszcz) i Paulina Jerlecka (Gdańsk). Widzów : 800.

Ostro ruszyli do przerwy

Beniaminek z Łodzi z pewnością nie należy do ligowych potentatów, a po sobotniej porażce w Gorzowie już na pewno będzie musiał bronić miejsca na zapleczu elity w barażach z jednym z mistrzów pierwszej ligi. Tym niemniej styl, w jakim stalowcy rozprawili się z przeciwnikami w pierwszej połowie, zasługuje na uznanie. Miejscowych napędzał w ataku głodny bramek i gry Igor Drzazgowski , na prawym skrzydle szalał Mateusz Wychowaniec , a Dawid Pietrzkiewicz wreszcie był skuteczny na pozycji obrotowego. W efekcie przewaga miejscowych systematycznie rosła, by tuż przed przerwą osiągnąć rozmiary siedmiu goli (20:13).

Trzeba było schłodzić głowy

Być może wysokie prowadzenie do przerwy sprawiło, że do drugiej połowy spotkania gospodarze przystąpili zbyt mocno rozluźnieni. Łodzianie natychmiast zwietrzyli swoją szansę i zmniejszyli straty do zaledwie trzech bramek. Mogło być jeszcze korzystniej dla nich, lecz w bramce Stali świetnie spisywał się Cezary Marciniak, który zmienił broniącego w premierowych 30 minutach Krzysztofa Nowickiego.