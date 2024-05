Gorzowski Festiwal Nauki. Było smoothie na rowerze i mnóstwo innych atrakcji!

Pierwszy raz miałem styczność z jogą i muszę przyznać, że bardzo się odprężyłem. To były takie specjalne ćwiczenia oddechowe, po których świetnie się czuję, więc może zacznę to praktykować - mówi Piotr z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. - Czuję się naprawdę szczęśliwy, bo podczas tych zajęć poczułem bardzo duży luz w sobie i to jest bardzo ciekawe doświadczenie - dodaje Michał.