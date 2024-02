Gorzowskie koszykarki ciągle w grze o Pucharu Polski. Wygrały z gdyniankami nawet bez Chloe Bibby i Eleny Tsineke!

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZOW WLKP. – VBW ARKA GDYNIA 73:68

Straciły swoje liderki

Akademiczki dokonały rzeczy – wydawać by się mogło – niemożliwej. W niedzielnym, ligowym spotkaniu w Warszawie straciły na trzy tygodnie z powodu urazu kolana swoją liderkę, Australijkę Chloe Bibby. W piątek dołączyła do niej druga gwiazda, Elena Tsineke. W 16 min pojedynku w sosnowickim ArcelorMittal Parku grecka rozgrywająca akademiczek została sfaulowana pod koszem gdynianek przez Bożenę Puter, podkręciła sobie lewy staw skokowy i już nie wróciła na boisko. Kadrowe manko VBW Arki, wyrażające się nieobecnością ich kontuzjowanej liderki Rennii Davies wydawało się w tej sytuacji o wiele skromniejsze. Mimo to górą był AZS AJP!