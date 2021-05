Goście zjedli obiad 30 metrów nad autostradą A2. Podano pieczeń z cielęciny

Tak ugoszczono gości podczas budowy autostrady A2 Mariusz Kapała / GL

Przypomnijmy, jak 10 lat temu wyglądała sprawa z autostradą

A przypomnijmy, że jeszcze dwa miesiące temu prezes Patalas deklarował, że A2 zostanie oddana kierowcom 1 grudnia br., ale na sporej części autostrady jazda będzie odbywała się tylko jednym pasem. Na drugim nadal będą trwać roboty. Teraz on oraz dyrektor projektu ze spółki A2 Strada Walter Neurathner zadeklarowali, że czynne będą dwa pasy.

Od 1 grudnia br. do 20 maja 2012 r. korzystanie z A2 będzie bezpłatne. Natomiast opłaty zostaną wprowadzone 21 maja 2012 r. Dodajmy, że punkty poboru opłat powstaną w Tarnawie niedaleko Rzepina a po wybudowaniu S3 także w Jordanowie.

Tak było 10 lat temu. Dziś wszyscy przyzywczailiśmy się do autostrady A2 jak i trasy szybkiego ruchu i trudno sobie wyobrazić, by tych dróg nie było w naszym województwie.