Graffiti znaleźć można na każdym osiedlu w Zielonej Górze. Tych jeszcze nie prezentowaliśmy na naszych łamach

Murale, graffiti w mieście. Jedne upiększają, inne sprawiają, że Zielona Góra staje się brzydka

- Niektóre malowidła mi się podobają, mimo że mam swoje lata i- mówi Wanda Ralcewska z Zielonej Góry. - Nie mówię, że za moich czasów tego nie było. Bo przecież czasy się zmieniają jak i my sami. Rozumiem, że to też jest jakaś forma wyrażania siebie czy zjawisk, wydarzeń, ale też ozdabiania budynków, które były szare i smutne. Ale też nie wszystko oczywiście mi się podoba. Niektóre malunki to są bohomazy i cieszę się, że w mieście działają Pogromcy bazgrołów i takie dewastacje likwidują.

Graffiti często ozdabiają garaże, mury i ściany domów Jacek Katos

Zdaniem pani Wandy na pochwałę zasługują rzeczy, które upiększają miasto, a nie je zanieczyszczają i sprawiają, że jest brzydkie i zaniedbane.