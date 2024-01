Groźne wirusy w natarciu! Pełne przychodnie i oddziały w lubuskich szpitalach

Choć od czasu pandemii zdążyliśmy już zapomnieć o dezynfekcji rąk czy noszeniu maseczek w miejscach publicznych, to specjaliści wciąż przypominają o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które pomagają uchronić się przed koronawirusem czy grypą.

Jeśli chodzi o postępowanie zapobiegawcze, to nic się nie zmienia. Musimy pamiętać o podstawowych zasadach higieny, unikaniu dużych skupisk ludzkich i noszeniu maseczek, co na pewno wyjdzie nam na zdrowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które mają obniżoną odporność. Takim podstawowym działaniem ochronnym są szczepienia, bo nawet jeśli zachorujemy, to przebieg choroby będzie łagodniejszy, a ryzyko niebezpiecznych powikłań dużo mniejsze - dodaje Izabela Niekrasz.