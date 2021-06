Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/9]

Groźnie na drodze krajowej nr 92. Najpierw ciężarówka uderzyła w drzewo, później w innej zapaliła się naczepa

Do dwóch bardzo groźnych zdarzeń doszło w sobotę, 12 czerwca, na drodze krajowej nr 92. Zdarzenia miały miejsce na odcinku między Torzymiem, a Świebodzinem.



Najpierw na około 18 km tej drogi ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w przydrożne drzewa. Choć wszystko wyglądało bardzo groźnie i siła uderzenia była duża, to na szczęście obyło się jedynie na stratach materialnych. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.



Później na tej samej drodze, ale kilometr dalej, doszło do pożaru naczepy innej ciężarówki. W tym przypadku kierowca zachował zimną krew i w porę odłączył ciągnik od naczepy. Dzięki temu mocno ograniczono straty materialne. Naczepa przewoziła kartonowe opakowania, dlatego ogień błyskawicznie się rozprzestrzeniał. - W akcji brało udział pięć zastępów, w tym dwa zastępy państwowej straży pożarnej i trzy zastępy ochotniczej straży pożarnej. W tej chwili oczekujemy na ładowarkę, która będzie usuwać kartony z drogi - mówi bryg. Krzysztof Konopki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.



Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 mogą potrwać do godziny 21.



Wideo: Tragiczny wypadek między Górzycą a Żabicami. Nie życie trzech nastolatków